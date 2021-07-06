بعد تبادل لإطلاق النار.. أمن الجيزة ينهي أسطورة "ملك الهيروين" في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد مركز الصف جنوب الجيزة تبادلا لإطلاق النار بين قوات الشرطة وعنصر إجرامي كون إمبراطورية لتجارة الهيروين، ما أسفر عن مصرعه.

تحريات المباحث توصلت إلى أن عنصرا إجراميا يدعى "ناصر" وشهرته "بسام" في الثلاثينيات من العمر، له معلومات جنائية، هارب من أحكام بالمؤبد والسجن، يتخذ دائرة مركز الصف مسرحا لتجارة الهيروين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية رفيعة المستوى فجر الاثنين، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

وبادلته القوات إطلاق الرصاص ما أسفر عن مصرعه وعثر بجواره على سلاح آلي وكمية من الطلقات و٣ أسطوانات ونصف من مخدر الهيروين، ميزان حساس، ١٠٠ ألف جنيه، ودراجة نارية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.