شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: بدء النسخة الرابعة من مبادرة إحياء الجذور 10 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات، تفاصيل النسخة الرابعة من مبادرة إحياء الجذور، موضحة أن هذه النسخة تتميز أنها شبابية وتستهدف توطيد العلاقات التاريخية بين مصر واليونان.

وأضافت معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات، في تصريحات لبرنامج الهجرة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم تشكيل فرق عمل مهمتها التواصل والترتيب من خلال بعض الاجتماعات مع رئيس الجاليات اليونانية، لافتة إلى أن هذه النسخة الشبابية ستضم 5 شباب من اليونان و5 شباب من قبرص و5 شباب من مصر ليكون 15 شباب وفتاة، وسيتم تنظيم رحلة تاريخية في الثلاث دول تبدأ بمصر باعتبار أن مصر مهد الحضارات.

وأوضحت معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات، أن هذه النسخة تركز على الشباب حيث يكون لهم دور في توطيد العلاقة بين مصر واليونان، خاصة أن العلاقة تمتد لما قبل 300 سنة قبل الميلاد بين مصر واليونان، لافتة إلى أنه بعد تنظيم هذه الرحلة التاريخية سيتم عرض مقترحات الشباب لدعم العلاقة بين الشعوب باعتبارها الدبلوماسية الشعبية الشبابية.

ولفتت معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات، إلى أنه سيتم اختيار شباب مصريين من أصول قبرصية ويونانية وستبدأ الرحلة التاريخية يوم 10 يوليو وستشمل أماكن آثرية وسياحية بالتنسيق مع وزارة السياحة وترتيب مع المحافظات التي ستشملها الزيارة وهم القاهرة والإسكندرية والاسماعيلية.