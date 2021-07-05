شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: وصول مواد خام الشهر الجاري تكفي لإنتاج 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، إن تصنيع لقاح سينوفاك كان تحديا نجحت فيه مصر، متابعة: بدأنا أولى خطوات إنتاج اللقاح بمصر خلال شهر سبتمبر الماضي، ووصلت المواد الخام في شهر مايو بعد توقيع الاتفاقية مع الطرف الصيني، والمصنع يعمل أكثر من 12 ساعة يوميا.

وأضافت رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، خلال برنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد: حصلنا على إشارة بدء الإنتاج من هيئة الدواء منذ ما يقرب من أسبوع، مشيرا إلى إنتاج مليون جرعة من لقاح سينوفاك حتى الآن، لافتا إلى أنه من المقرر وصول مواد خام خلال الشهر الجاري تكفي لإنتاج 7 ملايين جرعة، لافتة إلى أن طاقة الشيفت الواحد تصل إلى 320 ألف جرعة،

وأوضحت رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، أن فعالية لقاح سينوفاك تصل إلى 85%، موضحة أن الصين أنتجت ما يقرب من مليار جرعة حتى الآن، متابعة: بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاح سينوفاك، سنصدر الفائض إلى الدول الأفريقية ومن المستهدف إنتاج 80 مليون جرعة سنويا في مصنع العجوزة، و 400 مليون بمصنع 6 أكتوبر بعد افتتاحه، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية، أشادت بمصانع فاكسيرا في مصر.