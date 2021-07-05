شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا تتجه لرفع كل قيود "كورونا" فى 19 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، مساء اليوم الاثنين، الخطوات النهائية قبل تخفيف قواعد الإغلاق في إنجلترا، حيث من المقرر اتخاذ القرار النهائي في 12 يوليو، تمهيدا لموعد رفع القيود المحدد فى إطار المرحلة الرابعة فى 19 يوليو.

وقال جونسون في إفادة صحفية فى داونينج ستريت (مجلس الوزراء): "إذا لم نتمكن من إعادة فتح مجتمعنا في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيساعدنا قدوم الصيف والعطلات المدرسية، يجب أن نسأل أنفسنا" متى سنتمكن من إعادة الافتتاح؟ ".

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية: إن موعد "يوم الحرية" - أو "الخطوة 4" في خطة الحكومة طويلة المدى لتخفيف القيود – سيكون فى 19 يوليو إذا تم استيفاء "الاختبارات الأربعة" للحكومة لتخفيف قيود كورونا.

وتشمل الاختبارات النظر في البيانات للتأكد من أن إطلاق اللقاح مستمر بنجاح ، وأن معدلات الإصابة لا تخاطر بزيادة في حالات الدخول إلى المستشفيات. وسيتم تقييم ذلك في 12 يوليو بعد مراجعة أحدث البيانات.

وقال جونسون يوم الاثنين: إنه لن تكون هناك قيود على عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاجتماع معا ، أو حيث يمكنهم الالتقاء. قال: إنه سيتم رفع اللوائح التي تفرض أقنعة الوجه ولن يُطلب من الناس العمل من المنزل بعد الآن.

سيتم السماح لجميع الشركات المتبقية التي تم إغلاقها حاليًا ، مثل النوادي الليلية ، بإعادة فتحها وستنتهي أيضًا قواعد التباعد الاجتماعي.

كرر جونسون أن كورونا سيصبح فيروساً نتعلم كيف نتعايش معه كما نفعل بالفعل مع الإنفلونزا ، معترفاً بأن إعادة الافتتاح من المرجح أن تؤدي إلى المزيد من الوفيات.

وقال: "لقد أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن هذه اللقاحات ناجحة بالفعل مع غالبية أولئك الذين تم إدخالهم إلى المستشفى وتبين أنهم لم يحصلوا على تطعيم."

كان من المقرر سابقًا رفع القيود في إنجلترا في 21 يونيو ، ولكن تم تأجيلها نظرًا لانتشار متغير دلتا شديد القابلية للانتقال في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

بينما ارتفعت معدلات الإصابة ، لم يرتفع عدد حالات دخول المستشفى والوفيات ، مما يشير إلى أن لقاحات فيروس كورونا تعمل على الوقاية من الإصابات الشديدة، وفقا للجارديان.

أشارت الحكومة البريطانية في السابق إلى إحجامها عن إبقاء القيود سارية لفترة أطول مما هو ضروري للغاية. هذا على الرغم من بعض المخاوف بين الخبراء الطبيين والسياسيين المعارضين من إمكانية رفع القيود في وقت قريب جدًا حيث ينتشر المتغير في المملكة المتحدة وأوروبا وخارجها.