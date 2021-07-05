شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: إنتاج المواد الخام للقاح كورونا محليا اعتبارا من الربع الأول لـ2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة شركة "فاكسيرا": "هناك اتفاقيات التصينع تعتمد على فكرة التصنيع المرحلي للقاح كورونا على مراحل، وفي مرحلتها النهائية ستصل لتصنيع المواد الخام محليا، ونتوقع ذلك اعتبارا من بداية العام القادم 2022 خلال الربع الأول منه".

أضافت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية لميس الحديدى، أن اتفاقية نقل التكنولوجيا من الجانب الصيني يمثل اتفاقية مرحلية بدأت بوصول المواد الخام ومن ثم إجراء بعض العمليات عليها وصولًا إلى مرحلة التعبئة وهي مرحلة معقدة وتحتاج لأماكن تصنيع ذات طبيعة خاصة وكللت اليوم تلك المرحلة بتصنيع نحو مليون جرعة لقاح.

وتابعت أن المليون جرعة الأولى التي جرى تصنيعها محليًا دخلت لمرحلة التقييم والتجارب الخاصة بالرقابة على الجودة وفي المرحلة الثالثة هي دراسات الثبات المسرعة والتي تتأكد من فعالية المواد الفعالة داخل الجرعات وثباتها متوقعة أن تكون المليون جرعة جاهزة للاستخدام في نهاية أغسطس القادم.

وأوضحت : "خطوة تصنيع اللقاحات محليًا وإن يكون لدينا منتجا مصريا خالصا يحمل اسم "صنع في مصر" كان حلما تم العمل عليه لمدة تتجاوز ستة أشهر وعلى كافة المحاور حتى يتم تقديم مستحضر ذو كفاءة عالية يماثل اللقاح الصيني في الجودة والكفاءة".