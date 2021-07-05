شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم الفني: نتيح لطالب الدبلوم العمل بمجاله والدراسة بالجامعات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن التعليم الفني في السابق كان للطلاب الذين يفشلون في الالتحاق فى الثانوية العامة، والبعض كان يرى أن التعليم الجامعى هو البوابة الذهبية للنجاح، ولكن هذا لا يوجد في أى دولة في العالم.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن كل دول العالم المتقدم لديها التعليم الفني هو التعليم الأكثر رقيا، لأن هذا النوع من التعليم هو ما يؤهل صاحبه لسوق العمل بطريقة مباشرة وميسرة وللإنتاج سواء لمؤسسة او مصنع او عمل مشروع خاص .

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أنه تم إصلاح منظومة التعليم الفني حيث إنه بعد أن ينتهى الطالب من دراسة 3 سنوات الدبلوم يتاح له عامان دبلوم فوق متوسط ثم عامان هو البكالوريوس من خلال الجامعات التكنولوجية الحديثة وفى ذات الوقت لا نخسرهم في المجال الفني الذى تدربوا عليه حيث يتاح للطالب العمل في مجاله بجانب الدراسة في الجامعة التكنولوجية.