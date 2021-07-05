مايا مرسى تتفقد منتجات الحرف اليدوية للسيدات بمؤتمر منظمة التعاون الإسلامى

و أبدت الدكتورة مايا مرسى إعجابها الشديد بمنتجات السيدات من مختلف محافظات الجمهورية ، وأكدت أن هذا المؤتمر يعد فرصة جيدة ومناسبة لتعريف ضيفات وضيوف مصر من الوفود المشاركة بالمؤتمر بالتراث المصرى .

وتضمن المعرض منتجات خرز النول الذى صنع بأيدى متدربات مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس من محافظات أسوان وشمال سيناء وسوهاج ، إلى جانب عرض منتجات جلدية وأزياء تراثية ، و أعمال فنية بالرسم على الخشب وحلى من الفضة وبعض منتجات الزيوت والأعشاب والتى تتميز بيها شمال سيناء ، ومستحضرات تجميل طبيعية.