شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تتفقد منتجات الحرف اليدوية للسيدات بمؤتمر منظمة التعاون الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم، معرض منتجات الحرف اليدوية للسيدات، والذى يقام على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى، والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة من ٥-٨ يوليو الجارى.
و أبدت الدكتورة مايا مرسى إعجابها الشديد بمنتجات السيدات من مختلف محافظات الجمهورية ، وأكدت أن هذا المؤتمر يعد فرصة جيدة ومناسبة لتعريف ضيفات وضيوف مصر من الوفود المشاركة بالمؤتمر بالتراث المصرى .
وتضمن المعرض منتجات خرز النول الذى صنع بأيدى متدربات مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس من محافظات أسوان وشمال سيناء وسوهاج ، إلى جانب عرض منتجات جلدية وأزياء تراثية ، و أعمال فنية بالرسم على الخشب وحلى من الفضة وبعض منتجات الزيوت والأعشاب والتى تتميز بيها شمال سيناء ، ومستحضرات تجميل طبيعية.