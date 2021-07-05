شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين": ضبطنا مصنع شكولاتة غير مرخص منتجاته ضارة بالأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: بعد ورود شكوى بوجود أحد أنواع الشوكولاتة الضارة بالأسواق في منطقة "حلوان، مايو، والسلام"، بعد التحريات والإجراءات القانونية تمكنا من الوصول إلى هذا النوع وبعد خضوع العينات تبين أنها ضارة بالأطفال.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة "dmc"، أنه تم مصادرة الكميات المضبوطة بعد الوصول إلى المصنع بمنطقة العاشر، وتم غلقه،وصدر قرار بسحب كافة المنتج المتواجد في الأسواق المصرية من هذا النوع حفاظاً على الأطفال المصريين، وتابع:"تبين أن المصنع غير مرخص".