شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة القابضة للأمصال: أشعر بفخر شديد بعد تصنيع لقاح كورونا المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هبة والى، رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات، إن شعورها كمواطنة مصرية بعد إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع محلياً باسم "فاكسيرا ـ سينوفاك .. صنع في مصر"، داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، "فخر شديد"، موضحة أن فخرها نابع من إنتاج أول لقاح مصرى لفيروس كورونا "كوفيد19".

وأضافت "هبة والى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة "dmc"، أن المستهدف حتى نهاية العام هو إنتاج 40 مليون جرعة، وتابعت:"الطاقة الإنتاجية اليومية 320 ألف جرعة ولكن هناك توجيهات بمضاعفة الكمية".

وأكدت "هبة والى"، أن الشركة تستهدف الاكتفاء الذاتي ومن ثم يتم تصدير الفائض بعد ذلك، و نعمل على مدى أيام الأسبوع ولا يوجد إجازات، بعدد ساعات يومى يتراوح من 12 إلى 14 ساعة ، وتابعت:" لا يوجد فارق مطلقا بين المنتج المصرى والصينى".