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رئيس الشركة القابضة للأمصال: أشعر بفخر شديد بعد تصنيع لقاح كورونا المصرى

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القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هبة والى، رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات، إن شعورها كمواطنة مصرية بعد إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع محلياً باسم "فاكسيرا ـ سينوفاك .. صنع في مصر"، داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، "فخر شديد"، موضحة أن فخرها نابع من إنتاج أول لقاح مصرى لفيروس كورونا "كوفيد19".

 

وأضافت "هبة والى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة "dmc"، أن المستهدف حتى نهاية العام هو إنتاج 40 مليون جرعة، وتابعت:"الطاقة الإنتاجية اليومية 320 ألف جرعة ولكن هناك توجيهات بمضاعفة الكمية".

 

وأكدت "هبة والى"، أن الشركة تستهدف الاكتفاء الذاتي ومن ثم يتم تصدير الفائض بعد ذلك، و نعمل على مدى أيام الأسبوع ولا يوجد إجازات، بعدد ساعات يومى يتراوح من 12 إلى 14 ساعة ، وتابعت:" لا يوجد فارق مطلقا بين المنتج المصرى والصينى".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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