شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر القومى للسكان السابق: تنظيم الأسرة هو الحل لمواجهة الانفجار السكانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان السابق، إن الساعة السكانية للمصريين بالداخل، أعلنت وصول تعداد سكان مصر لـ102 مليون، مشدداً على أن هناك خطورة كبيرة جراء الزيادة السكانية التى تأكل أي معدلات للتنمية، وتابع: "تنظيم الأسرة هو الحل لمواجهة الانفجار السكانى".

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة "dmc"، أن مصر شهدت زيادة مليون نسمة في غضون 9 شهور فقط، وهذا لا يتماشى مع توجه الدولة التي تريد أن يكون معدل الإنجاب على مدى العام يبلغ 400 ألف فقط، وتابع:"يجب رفع وعى المرأة المصرية بخطورة كثرة الإنجاب وتسهيل إجراءات تنظيم الأسرة لها حتى يكون مشجع للإقبال، بالإضافة إلى محو أمية المرأة المصرية".

ولفت "حسن"، إلى أن الطفل مسئولية سوف تحاسب عليه الأسرة يوم القيامة، وعليه يجب تغيير الخطاب الدينى الذى يقول بأن الطفل "بيجى برزقه"، وتابع:"حتى صحة السيدة التي تجنب طفلان أكثر قوة من التي تنجب أكثر من ذلك..وأيضاً نحتاج إلى تحسين خدمات تنظيم الأسرة وتوسيع نطاقها الجغرافى".