شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: معمل تحليل متبقيات المبيدات يضمن سلامة الحاصلات قبل طرحها بالسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة، أن المعمل مهم للغاية دوليا في القارة الافريقية وعلى المستوى العربى كما أنه صمام أمان للصادرات والورادات المصرية لسلامة المواطن المصرى.

وأضافت مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المعمل معتمد دوليا وهذا يعطى دقة وثقة اكثر في النتائج، حيث إنه يقيس الملوثات المبيدية المختلفة خاصة فى الحاصلات الزراعية .

وأوضحت مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة أن العمل يقوم بتحليل الأغذية لبيان ما إذا كان بها نوع من التلوث سواء الكيماوى او الميكروبى قبل طرحها في السوق ، ويراقب الواردات والصادرات، ويضمن ألا تسافر شحنة زراعية في الخارج وبها متبقيات من المبيدات.