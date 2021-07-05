شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تنظيم حملة توعية أولياء الأمور بالتغذية السليمة لأطفال في 404 قرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محسن ناجى مدير البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن ، إن حملة الوزارة لتوعية أولياء الأمور بالتغذية السليمة لأطفال الحضانات هدفه أن الأطفال من سن يوم لـ 4 سنوات، يتمتعون بخدمات تربوية وتعليمية وصحية مرتفعة، موضحا أن الحملة شملت 404 قرى في 671 حضانة.

وأضاف مدير البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن تلك الحملة يتم تنفيذها من خلال 2900 متطوعا، وتم تنظيم 1353 فعالية حضرها أولياء الأمور ومقدمى الخدمة.

ولفت مدير البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن، إلى أن هناك شركات مع مؤسسات لها خبرات قوية في مجال الطفولة المبكرة والتوعية، حيث يتم تنفيذ الحملة من خلال حملة توعية على مستوى الفئات ومقدمى الخدمة المتمثلين في أولياء الأمور .