تعرف على دير القديس مار يوحنا الحبيب بطمس أحد المراكز الروحية بالكنيسة الأرثوذكسية

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر دير القديس ماريوحنا الحبيب بطمس أحد المراكز الروحية الهامة في الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يقع فى الكيلو31 طريق القاهرة – السويس الصحراوی على مساحة حوالى فدان.



دير بطمس

وتأسس الدير سنة 1992 م ويشمل الديرعلى كنانس وكاندرانية تحت الإنشاء وتقام بهم القداسات اليومية، وكذلك العشيات وصلوات الغروب والتسبحة للمكرسات والراهبات المقيمات.

ويشمل الدير خدمات اجتماعية متنوعة منها مركز لرعاية القاصرين ذهنيا ودار لرعاية كبار السن وكذلك الاهتمام بخدمة محدودی الدخل والفقراء وبيوت خلوة للشابات وخدمات تعليمية وثقافية منها المدرسة الأمريكية ومركز إعلامى قبطى متمثل فى قناة أجابى الفضانية واستديوهاتها، وكذا دار نشر ومطبعة لطباعة الكتب الدينية ومجلة بستان الزهور الشهرية للأطفال وتقويم بطمس السنوی، وكذا خدمات طبية منها مستشفي أم النور والمهد العالي للتمريض (تحت الإنشاء)، وكذا خدمات لتشغيل الشباب متمثلة فى مكتب هندسي وإنشاني وورش لتعليم النجارة والحداده والرخام والبلاط.