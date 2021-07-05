شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب صيادلة القاهرة: حصر احتياجات الدول الإفريقية من الصيادلة لتوفير فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنه تقدم من خلال عضويته بلجنة الصحة بمقترح لحصر حاجة الدول الإفريقية من الصيادلة، لتوفير فرص عمل للصيادلة المصريين، وذلك بعد مشكلة تكليف دفعتى الصيادلة لعامى 2018، و2019.

وأضاف الشيخ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: بالفعل تم تشكيل لجنة بمجلس الشيوخ للعمل على هذا الملف، وتم التواصل من خلالها مع السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة، وحاليا جارى التواصل مع سفراء الدول الإفريقية، حيث تم التواصل بالفعل مع عدة دول من بينها: موريشيوس، ونيجيريا، وذلك للوقوف على احتياجات هذه الدول من الصيادلة وكافة أعضاء المهن الطبية عدا الأطباء وتحديد مواصفاتهم وطبيعة العمل التى تتوفر لديهم، لافتا إلى أن ذلك بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الإفريقية.