"توصيلة مدرسة تحولت لاغتصاب".. إحالة سائق توك توك للجنايات لاتهامه بقتل طفل بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، إحالة المتهم بقتل الطفل "فهد" المعروف إعلاميًا بـ "طفل بشتيل"، إلى محكمة الجنايات.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من والد المجني عليه يوم الثامن من شهر يناير الماضي، بتغيب ابنه البالغ من العمر 8 سنوات من مسكنه بأوسيم، منذ اليوم السابق على الإبلاغ وذلك عقب خروجه لشراء حاجة له.

وبإجراء الشرطة تحرياتها، أسفرت عن مرافقة المتهم للمجنيَّ عليه قُبيل اختفائه، فأمرت النيابة العامة بضبطه.

وباستجوابه المتهم أقرَّ بارتكابه الواقعة وأنه اعتاد اصطحاب المجني عليه إلى مدرسته، ويوم الواقعة طلب المجني عليه منه اصطحابه إلى مسكنه -أي مسكن المجني عليه- فقصد به وحدة سكنية موهمًا إيَّاه قضاءهما وقتًا في اللعب سويًا، فهتك عرضه ثم قتله بعدما حاول الطفل مقاومته.

وانتقلت النيابة العامة إلى الوحدة السكنية محل الواقعة لمعاينتها وناظرت جثمان المجني عليه فيها، وسألت حارس العقار الكائنة به فأكد مشاهدته المجني عليه صحبة المتهم يوم الواقعة، إذ صعدا إلى مسكن شقيقة المتهم -محل الواقعة-.

و أمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وانتداب الطبيب الشرعي؛ لتشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وكيفية وفاته، وانتداب «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» لرفع الآثار المادية بمسرح الحادث وفحصها، كما أمرت بالتحفظ على آلات المراقبة بمحيط محل الواقعة وفحصها، وجار استكمال التحقيقات.