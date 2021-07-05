"المتهم بالتحرش بطفلة أوسيم وحبس حسن راتب ومتهمي التنقيب عن الآثار".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ما مصير المتهم بالتحرش بطفلة أوسيم وشريكه ووالدة الضحية؟ مصادر تكشف

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة اتهام سكرتير بالنيابة بالتحرش بالطفلة "آلاء" والمعروفة إعلاميا بـ"طفلة أوسيم" عن مصير أطراف الواقعة.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة إن المتهم "أحمد.م." 32 سنة يقضي عقوبة الحبس على ذمة التحقيقات، بينما أخلي سبيل شريكه السابق "طارق.س." -باعتباره ناشر الفيديو- بكفالة مالية قدرها ألف جنيه.

26يوليو.. الحكم في استئناف النيابة على براءة "سيدة المحكمة"

حجزت محكمة مستأنف النزهة، الحكم في استئناف النيابة على حكم أول درجة الصادرة ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتي الاعتداء بالضرب والإتلاف بحق الضابط بمحكمة مصر الجديدة وليد عسل لجلسة 26 يوليو المقبل.

أعطاها مخدرًا.. تجديد حبس ممرض بتهمة التحرش بمريضة داخل مستشفى خاص بالعمرانية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس ممرض 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بمريضة داخل مستشفى خاص بالعمرانية، مستغلاً حالتها المرضية.

تجديد حبس 20 متهمًا 45 يومًا في واقعة "كفن عين شمس"

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، تجديد حبس 20 متهمًا في واقعة "كفن عين شمس" 45 يومًا على ذمة التحقيقات في الواقعة.

تأييد استمرار حبس رجل الأعمال حسن راتب 15 يوما بقضية "الآثار الكبرى"

رفض قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار حبسه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية الآثار الكبرى، وأيدت القرار السابق.

المؤبد لمتهم والمشدد 5 سنوات لـ10 آخرين بقضية "خلية داعش إمبابة الأولى"

قضت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المؤبد على متهم بقضية "خلية إمبابة الإرهابية".

سحب 4266 رخص سيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة

سحبت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 4266 رخص سيارات؛ لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.