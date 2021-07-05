برلماني عن قرار فصله من "الحركة الوطنية": لم نعترض على قرارات قيادات الحزب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استنكر النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، قرارت رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بإسقاط عضوية محمد يحي حسين، ونور الدين محمود شوقي، عضوي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ومحمد صلاح سالم أبو السعود، داعيًا أعضاء القيادات في الحزب إلى مراجعة لائحة العمل داخل الحزب وأهدافه والتي تؤمن بحرية التعبير عن الآراء، فضلًا عن المساواة بين جميع الأعضاء من خلال عدم التميز بينهم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، خلال بث مباشر له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إن هناك بعض الكوادر داخل المحافظات عبرت عن تضامنها مع شباب الحزب، ما دفع أمناء المحافظات إلى إقالتهم وعدم قدرتهم على التعبير على أرائهم، موكدًا أن الأعضاء الصادر تجاههم هذه القرارات لم يهاجموا القيادات الحزبية وإنما عبّروا عن مجموعات من الشباب داخل الحزب.

وكان رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أصدر ثلاثة قرارات تنظيمية، أولها إسقاط عضوية محمد يحي حسين محمد عزمي، نور الدين محمود شوقي عبدالنور محمد الشيخ، عضوي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ومحمد صلاح سالم أبو السعود.

وأوضح الحزب، أن القرارات جاءت بسبب ما قال إنهم بثوا الفرقة بين أعضاء الحزب، وحاولوا تشكيل مراكز قوى داخل كيان الحزب وخارجه، من أجل عرقلة مسيرة الحزب وهدم كيانه، مستغلين في ذلك مواقعهم القيادية داخل الهيكل التنظيمي بالحزب.