مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة "إيجيل" اليونانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار برج العرب الدولي، أولى رحلات شركة إيجيل، والقادمة من مطار آثينا باليونان، وعلى متنها 125 راكبًا، ضمن خطة الدولة في إعادة حركة الطيران لما قبل فيروس كورونا، وتشجيع حركة السفر والسياحة.

وقالت مصادر بالشركة المصرية للمطارات، إنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، واستقبال الركاب بالورود، وقام فريق العلاقات العامة باستقبال الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي، حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين في المطار.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم استقبال رحلة أسبوعيًا على نفس خط الطيران طوال الفترة المقبلة.