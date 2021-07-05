شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدخل موسوعة جينيس برقم عالمي جديد فى السباحة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكابتن أحمد بهجت، مدرب السباحة بالنادي الأهلي، والمصنف الثامن عالميًا، إنه بدأ في إعداد فكرة مع مجموعة من السباحين للتعبير عن مدى تطوير السباحة، وبدأ مجموعة سباحين الانضمام للمنظومة والتمهيد لدخول موسوعة جينيس.

أضاف بهجت، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مجموعة من السباحين بلغ عددهم 100 سباح وسباحة، بدأوا التواصل مع موسوعة جينيس لتحطيم الرقم العالمي المسجل من قبل إنجلترا في 2019.

وأكد الكابتن أحمد بهجت، مدرب السباحة بالنادي الأهلي، والمصنف الثامن عالميًا، أنه نجح في تحقيق رقم قياسي عالمي جديد وتحطيم الرقم المسجل من قبل.

وأشار إلى أن النجاح دائما يبدأ من فكرة، وعلى الشباب أن يتمسك بفكرته ويواصل العمل على نفسه ويطور أفكاره حتى يتمكن من تحقيق حلمه.