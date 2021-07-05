شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة دور الإعلام الأمنى فى مواجهة جرائم الآداب العامة فى رسالة دكتوراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل المقدم محمود سعد محمد عبدالعظيم العجمى الضابط بكلية الشرطة على درجة الدكتوراه فى علوم الشرطة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عن رسالته بعنوان " دور الإعلام الأمنى فى مواجهة جرائم الآداب العامة .. دراسة تحليلية " .

وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كل من الدكتور على عجوة أستاذ العلاقات العامة بإعلام القاهرة مشرفا ورئيسا واللواء دكتور عماد عوض عدس مدير إدارة التفتيش والرقابة والمتابعة بأكاديمية الشرطة مشرفا وعضوا والدكتور حسن عماد مكاوى أستاذ الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة عضوا واللواء دكتور قدرى على عبدالمجيد الأستاذ المساعد بقسم العلوم الإنسانية والاجتماعية بكلية الشرطة عضوا .

وتمت مناقشة الرسالة بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة بحضور كوكبة من قادة وضباط كلية الشرطة ..