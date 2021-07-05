شكرا لقرائتكم خبر عن مطار برج العرب الدولي يستقبل رحلات جديدة من مطار أثينا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار برج العرب الدولي، اليوم الإثنين، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية إيجه (AEGEAN )، قادمة من مطار أثينا، علي متنها 125 راكبًا، وسط اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستقبل مطار برج العرب الدولي، أولى رحلات خطوط ايجه، بتقليد رش المياه على جسم الطائرة، وتم استقبال الركاب بالورود، من قبل فرق العلاقات العامة بالمطار، وسط كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم.

ومن المقرر أن يستقبل مطار برج العرب، رحلة أسبوعيا لشركة خطوط ايجه، قادمة من العاصمة اليونانية أثينا، وسوف يزيد معدل التشغيل وفقا للطلب والحجوزات.