أخبار مصر

مطار برج العرب الدولي يستقبل رحلات جديدة من مطار أثينا.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن مطار برج العرب الدولي يستقبل رحلات جديدة من مطار أثينا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار برج العرب الدولي، اليوم الإثنين، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية إيجه (AEGEAN )، قادمة من مطار أثينا، علي متنها 125 راكبًا، وسط اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة .

 

واستقبل مطار برج العرب الدولي، أولى رحلات خطوط ايجه، بتقليد رش المياه على جسم الطائرة، وتم استقبال الركاب بالورود، من قبل فرق العلاقات العامة بالمطار، وسط كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم.

 

ومن المقرر أن يستقبل مطار برج العرب، رحلة أسبوعيا لشركة خطوط ايجه، قادمة من العاصمة اليونانية أثينا، وسوف يزيد معدل التشغيل وفقا للطلب والحجوزات.

 

image_6483441 (1)
 

image_6483441

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا