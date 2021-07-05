شكرا لقرائتكم خبر عن 51 مرشحا فوق السن و40 تحت السن فى انتخابات التجديد النصفى للأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء العامة والفرعيات، عن تقدم 51 مرشحا لعضوية المجلس فوق السن، و40 لعضوية تحت السن، منهم 35 مرشحا فوق السن و26 مرشحا تحت السن لعضوية مجلس النقابة العامة، ولقطاع القاهرة ترشح 4 تحت السن، ولقطاع وسط الدلتا 3 مرشحين فوق السن. وغرب الدلتا 5 مرشحين فوق السن، وشرق الدلتا 6 فوق السن، وشمال وجه قبلي 10 مرشحين أقل من 15 سنة، وجنوب وجه قبلى 2 مرشحين فوق السن.

وأوضحت نقابة الأطباء، فى بيان، هذا وسيتم فتح باب الطعون من 10 يوليو الى 14 يوليو وإعلان أسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون 17 يوليو المقبل ثم فتح باب التنازلات من 26 يوليو وحتى 30 يوليو وإعلان القائمة النهائية 10 أغسطس على ان تًجرى الانتخابات 8 أكتوبر القادم.