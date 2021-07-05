شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة بوركينافاسو للمرأة والتضامن: العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز متميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة رئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الاسلامى للمرأة عصر اليوم، بالوزيرة هيلين مارى لورنس وزيرة بوركينافاسو للمرأة والتضامن الوطنى والأسرة، ورئيسة المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، وذلك علي هامش فعاليات الدورة الثامنه للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، والذي تتسلم رئاسته مصر والمنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة في الفترة من 5-8 يوليو 2021 .



رئيس المجلس القومى للمرأة مع وزيرة بوركينا فاسو

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالسيدة هيلين في مصر لحضور الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة، مشيدة بالتعاون الذي تم خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الكثير قد تحقق خلال السنوات الماضية في ملف المرأة بالمنظمة نتيجة للجهود المتميزة التي قامت بها الوزيرة هيلين في دعم هذا الملف وتمكين المرأة خلال رئاستها للمؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التعاون الاسلامي للمرأة .

من جانبها أعربت الوزيرة هيلين مارى لورنس وزيرة بوركينا فاسو للمرأة والتضامن الوطنى والأسرة عن سعادتها بتواجدها في مصر ورؤيتها للعاصمة الإدارية الجديدة وهي بحق انجاز متميز لابد من الاشاده به .وقامت بنقل تحيات رئيس دولة بوركينا فاسو الي الشعب المصري العظيم ،

وتوجهت بالشكر لمصر علي مساندتها لجهود دولة بوركينافاسو خلال رئاسة بوركينا للمؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التعاون الاسلامي للمرأة، مشيرة انها شرفت بالعمل بجانب شقيقتها العزيزة الدكتورة مايا مرسي .

وقامت الوزيرة هيلين باهداء الدكتورة مايا مرسي مجسم لاكبر شجرة في بوركينا فاسو والتي ترمز للحكمة والعقل .