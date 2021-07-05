شكرا لقرائتكم خبر عن إﻧﺘﺎج أول ﻣﻠﻴﻮن ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻟﻘﺎح ﻛﻮروﻧﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: إﻧﺘﺎج أول ﻣﻠﻴﻮن ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻟﻘﺎح ﻛﻮروﻧﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ.

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى بـ"ﻓﺎﻛﺴﻴﺮا": إﻧﺘﺎج أول ﻣﻠﻴﻮن ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻟﻘﺎح ﻛﻮروﻧﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ.. ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﺑﺘﺄﻣﲔ أﻛﺒﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃنين وﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ المحلى.. و المجمع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟـ»ﻓﺎﻛﺴﻴﺮا« 6 أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻗﻠﻌﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻠﻘﺎﺣ ات.. ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷدوﻳﺔ واﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻣﺴﺄﻟﺔ أﻣﻦ ﻗﻮﻣﻰ

«ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ»: ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻹﻧﺘﺎج الـ8 أمصال اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.. ووزﻳﺮة اﻟﺼﺤﺔ: ﻣﺼﺮ ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﺪول ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻰ اﺗﺨﺬت ﺧﻄﻮة اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺑﻔﻀﻞ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻮى ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

المراجعة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﻜﻠﻴﻔﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺗﺸﺪد ﻋﻠﻰ: الاﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﺣﻴﺎء اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﺛﺮﻳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.. «ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ» ﻳﺘﻔﻘﺪ المتحف المصرى اﻟﻜﺒﻴﺮ وﻳﺘﺎﺑﻊ الموقف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى وﻣﺴﺘﺠﺪات اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ المنطة المحيطة

ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻣﺼﺮ ﺗﺮﺳﻞ طائرتين ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻰ إﻃﻔﺎء ﺣﺮاﺋﻖ ﻗﺒﺮص

ﻣﺼﺮ ﻻ ﺗﻔﺮط ﻓﻰ ﺣﻘﻬﺎ.. 23000 ﻗﻄﻌﺔ أﺛﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺮدﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ 7 سنوات

ﺑﺪء ﺗﻠﻘﻰ ﻃﻠﺒﺎت إﺣﻼل «الميكروباص» إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ أول اﻷﺳﺒﻮع المقبل.. «المالية»: إﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺰﻳﺎدة المستفدين ﻣﻦ المبادرة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻹﺣﻼل المرﻛﺒﺎت

«اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ» ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ بتأمين اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻛﻮروﻧﺎ.. ﻏﺮف ﻋﺰل وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﻠﺠﺎن.. وﻣﺼﺎدر: ﻟﺪﻳﻨﺎ آﻟﻴﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻟﻜﺸﻒ اﻟﻐﺶ