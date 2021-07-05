شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى قبرص يبحث تأمين نقل جثامين الضحايا المصريين إلى أرض الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير المصري لدى قبرص عمرو حمزة وأعضاء السفارة المصرية ووزراء الداخلية والصحة والزراعة القبارصة، ورئيس جهاز الشرطة القبرصية تأمين جثامين أبناء مصر الذين لقوا حتفهم في حرائق قبرص، ونقلهم بالشكل اللائق لأحد المستشفيات القبرصية بالعاصمة نيقوسيا تمهيدا لنقلهم إلى أرض الوطن.



السفير المصرى لدى قبرص يلتقى مسؤولين قبارصة

وأعربت السفارة المصرية في نيقوسيا عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، داعين الله أن يلمهم الصبر والسلوان.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد، أن السفارة المصرية في نيقوسيا علمت من الجهات المعنية في قبرص بوفاة المصريين الأربعة.



السفير المصرى فى نيقوسيا يلتقى مسؤولين قبارصة

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن السفارة المصرية في قبرص فور تلقيها المعلومات، قامت بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة.

كما انتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية، لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، حيث يجرى في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته، تمهيداً لإنهاء كافة الاجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

وقدّمت وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، وتدعو المولى عزّ وجَل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يُسكنهم فسيح جناته.