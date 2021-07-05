شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة فى مادة المنطق "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس طلاب الشعبة الأدبية العديد من المواد الدراسية، وتعد مادة الفلسفة والمنطق بفرعيها أحد أهم المواد التي يدرسها الطلاب، ومع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام، يحرصون جميعًا على مذاكرة ما تم دراسته طوال العام الدراسي، قبل التفرغ لمذاكرة أول مادة وهي اللغة العربية.

ويقدم موقع ”الخليج 365” أقوى المراجعات لكل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وذلك حرصًا من الجريدة على الدور الاجتماعي تجاه الطلاب، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، وإليكم مراجعة في مادة المنطق.