شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية أبرزها الأتى:

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة يوم الجمعة المقبل

تستطلع دار الافتاء المصرية مساء يوم الجمعة المقبل، هلال شهر ذى الحجة لعام 1442 هجريا، بعد صلاة المغرب، كما ستنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية، نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك.

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرتى هليكوبتر مدعمة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة الجانب القبرصى فى إخماد الحرائق المندلعة فى الجانب الجنوبى لغابات ترودوس القبرصية، وجارى التنسيق مع السلطات القبرصية بذات الشأن .

الاتحاد المغربي لـ"الخليج 365": نهائي أبطال أفريقيا بدون جماهير

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن مباراة الأهلي وكايزر تشيفز فى نهائي دوري أبطال أفريقيا على المركب الرياضي محمد الخامس، المقرر إقامتها يوم 17 يوليو الجارى، ستقام بدون حضور جماهيرى أو ممثلى وسائل الإعلام.

رئيس الحكومة الليبية: تعاقدنا مع شركات مصرية لتنفيذ 4 محطات كهرباء جديدة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن موجة الحر فاقمت مشكلة الكهرباء في ليبيا، وكشف رئيس حكومة الوحدة الليبية في جلسة مجلس النواب الليبى، الاثنين، عن التعاقد مع شركات مصرية، لديها تزكية من شركات عالمية من أجل تنفيذ أربع محطات كهرباء جديدة، منها محطتان في درنة وسرت، بالإضافة إلى استكمال ثلاث محطات يجرى إنشاؤها حاليا.

وزير الرى السودانى: ملف سد النهضة أصبح يهدد السلم والأمن الإقليميين

قال ياسر عباس وزير الرى السوداني، إن ملف سد النهضة أصبح يهدد السلم والأمن الإقليميين، متوقعا أن يأخذ مجلس الأمن بالاعتبار مطالب السودان.

وأضاف وزير الرى السوداني، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، أن الخرطوم قبلت الوساطة الدولية الدولية، مفيدا بأن مجلس الأمن سيبحث أزمة سد النهضة تحت بند المادة الـ 6.

"شكرى" يؤكد لوزير خارجية فيتنام ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، اتصالاً مع وزير خارجية فيتنام، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها حالياً إلى نيويورك من أجل المشاركة في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي.

وزير الدفاع يلتقى نظيره القبرصي خلال زيارته الرسمية لمصر

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالوزير خارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصى والوفد المرافق له، على هامش زيارته الرسمية لمصر لحضور فعاليات افتتاح قاعدة " 3 يوليو " البحرية .

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلاً من مصر وقبرص .

القبض على صاحب مخبز استولى على 7 ملايين جنيه من أموال الدعم في القليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى. وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة القليوية .. لقيامه بالإستيلاء على (6,952,326 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز





وفاة الفنانة سحر كامل صاحبة إفيه "وأنا مالى يا لمبى"

أعلن الفنان محمد على رزق، وفاة الفنانة سحر كامل، وكتب عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك": "توفيت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني، السلام أمانة لأبويا وكل الحبايب اللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل اللي فارقونا".

قطع المياه عن ميت عقبة وشارعى السودان وأحمد عرابى بالمهندسين

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطعت المياه عن مناطق ميت عقبة وشارعى السودان وأحمد عرابي لحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 200 مم وجاري العمل على الإصلاح.



وتجرى أجهزة محافظة الجيزة الآن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أعمال الإصلاحات للخط لسرعة إعادة الخدمة للمناطق التى شهدت انقطاع المياه.

المحكمة تحيل قضية تهرب الفنان أحمد آدم من دفع 300 ألف جنيه ضرائب إلى الخبراء

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد غانم وكيل النائب العام، إحالة قضية محاكمة الفنان أحمد آدم، فى اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب للجنة الخبراء، وتحديد جلسة 6 سبتمبر المقبل بعد سداد الأمانة.