شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 5 محال ومقاهى وإزالة 4 حالات بناء مخالف بمنشأة القناطر بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة تكثيف لحملات ضبط مخالفات البناء ومواجهة للتعديات على الأراضى الزراعية فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة حازمة لكافه المخالفات ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المركز.



تشميع محال

وفى مجال مواجهة مخالفات البناء قد تم ضبط 4 حالات بناء مخالف وشملت إيقاف أعمال وإزالة فورية للشروع فى بناء منشأ بالطوب الأحمر والأسمنت على مساحه 175 مترا بزمام وحدة برقاش.

وتم إيقاف أعمال وإزالة فورية للشروع فى إقامة جمالون حديدى على مساحة 150 مترا بقرية المنصورية، إلى جانب ذلك فقد تم إيقاف أعمال وإزالة فورية للشروع فى إقامة جمالون أخر على مساحة 60 مترا بزمام وحدة برقاش طريق منشأه القناطر نكلا .



تشميع محال

كما تم ايقاف أعمال وإزالة فورية للشروع فى اقامة لمسطح جمالون على مساحة 100 متر وتركيب بوابة حديدية بوحدة برقاش وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفين.

كما تمكنت الحملات المسائية بالمركز من غلق وتشميع 5 محال ومقاهى غير ملتزمة بمواعيد الغلق وتقدم الشيشة للمواطنين وتحرير 5 محاضر اشغال وتعدى على الطريق العام لمنشأت أخرى مع رفع كافة الإشغالات التابعة لهم من نهر الطريق.

كما شملت مجهودات المركز رفع كفاءة النظافة بالقرى بالإضافة إلى استكمال أعمال صيانة الإنارة بقرى ابو غالب وبنى سلامة واستكمال تجريد طريق جسر النيل باتريس بالإضافة إلى استكمال أعمال تجهيز الموقف الجديد بالمدينة واستكمال أعمال تطوير وتجميل ميدان منشأة القناطر وذلك بمتابعة من الاستاذ محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.