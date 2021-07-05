شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة القاهرة تنهى امتحان الترم الثانى غدا..والعميد يؤكد انتظام أعمال التصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسى بالكلية على مستوى طلاب سنوات النقل والفرقة النهائية، موضحا أنه من المقرر أن يكون آخر أيام الامتحانات غدا الأربعاء.

وأضاف الدكتور حسام عبد الفتاح فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن الكلية تطبق بصرامة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا خلال أعمال الامتحانات ، مؤكدا أن هناك انتظاما كاملا فى أعمال الكنترولات لتصحيح المواد التى أدى الطلاب الامتحانات الخاصة بها أولا بأول، وذلك لسرعة إنجاز أعمال تجميع الدرجات ورصدها تمهيدا لإعلانها للطلاب .

وتابع عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أنه من المقرر أن تبدأ الكلية فى مناقشة مشروع التخرج يوم 25 يوليو من الشهر الجارى ثم البدء فى إعلان نتائج نهاية العام الجامعى للطلاب .

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن ظهور جميع نتائج الامتحانات بكليات التمريض والعلوم والطفولة المبكرة والليزر لكل المستويات ورفعها على المواقع الرسمية للكليات وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات نهاية العام الدراسي.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.