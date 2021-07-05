2 أغسطس.. الحكم على المتهم بقتل سيدة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، اليوم الإثنين، حجز محاكمة "سعيد. أ" لاتهامه بجريمة قتل في مدينة نصر لجلسة 2 أغسطس للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأحالت النيابة العامة المتهم "سعيد. أ" إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل المجني عليه "نورا. س" في مدينة نصر عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأن انهال عليها ضرباً بأدوات "مبرد حديدي ومفك وفارة ومنشار مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات"، كما أحرز هذه الأدوات التي استخدمت بالجريمة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية حيث شهد محمود سمير عامل بمركز علاج طبيعي أنه على أثر تغيب شقيقته توجه صوب مسكن عمله وعلم بقيامها بإيجار شقة فتوجه لصوبها، وبوصوله أبصرها ملقاة أرضاً وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وأردف باتهامه للمتهم بقتل شقيقته على أثر كونه كان برفقته وقت وفاتها وتواجد الأدوات خاصته بمحل الجريمة، وشهد والد المتوفاة أنه بورود اتصال من نجله يخبره بوفاة نجلته توجه صوب مكان تواجدها وبوصوله أبصرها ملقاة أرضاً وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واتهم المتهم بارتكاب الجريمة.