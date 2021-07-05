ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص، لإثنين منهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقة المساكن بإسلوب "كسر الباب" متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 22 حادث سرقة مساكن بذات الإسلوب، وأرشدوا عن أماكن إخفائهم المضبوطات المستولى عليها، حيث أمكن ضبطها لدى عملائهم "صاحب محل للمصوغات، صاحب محل أدوات كهربائية، مقيمان بمحافظة الجيزة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.