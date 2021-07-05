حبس عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الحشيش بين عملائه؛ لتحقيق أرباح مادية.

وعقب تقنين الإجراءات، ورصد تحركات المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول.

وذكر المتهم عقب القبض عليه، أنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين زبائنه، مشيرًا إلى أنه حصل عليها من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.