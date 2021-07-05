عصابة المشاغبين الثلاثة.. مباحث أكتوبر تنهي سلسلة جرائم سرقة المساكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأكتوبر.

تحريات العقيد محمد ربيع مفتش حدائق أكتوبر، توصلت إلى أن 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بالهرم، كونوا تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد هاني عماد رئيس مباحث ثالث أكتوبر، ومعاونه الرائد فريد معاذ من ضبط المتهمين وأقروا بارتكاب 22 واقعة بنفس الأسلوب، وأرشدوا عن أماكن اخفائهم المضبوطات المستولى عليها.

وأمكن ضبطها لدى عملائهم (صاحب محل للمصوغات، صاحب محل أدوات كهربائية، مقيمان بمحافظة الجيزة) وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.