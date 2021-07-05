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مصر للطيران: إعادة تشغيل الرحلات بين القاهرة وكانو.. وزيادة خطوط بودابست والغردقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة ومدينة كانو في نيجيريا، بمعدل رحلتين أسبوعيًا أيام الأحد والخميس اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، ضمن الخطة التي وضعتها الشركة الوطنية وعضو تحالف ستار لإعادة تشغيل العديد من شبكة خطوطها الجوية.

وتخطط مصر للطيران لتشغيل رحلاتها بين القاهرة وكانو بطائرتها البوينج B737-800، وتمثل هذه النقطة إضافة لشبكة خطوط الشركة بالربط مع رحلاتها إلى دبي وجدة واسطنبول وتورونتو وعمان والرياض وأبوظبي، وغيرها من العديد من النقاط.

كما أعلنت الشركة زيادة تردداتها بين العاصمة المجرية بودابست والغردقة، لتكون بمعدل رحلتين أسبوعيتين، اعتبارًا من 11 يوليو الحالي يومي الأحد والخميس، وتسيّر الشركة رحلاتها بأحدث طرازات الشركة الطائرة الآيرباص A220-300 المزودة بخدمات الإنترنت.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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