شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وسويسرا يتفقان على تعزيز التعاون السياحى والأثرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير بول جارنية سفير سويسرا بالقاهرة واليزابيث جيلجن، نائب السفير، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون السياحي و الاثري بين البلدين.

حضر اللقاء د. مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار، و المستشار عبد المحسن شافعي المشرف على الادارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار و الدكتور كورنيليوس فون بيلجريم مدير المعهد السويسري للابحاث المعمارية و الاثرية.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء، بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين مصرو سويسرا في كافة المجالات وخاصة مجال العمل السياحي والآثري، مشيدا بثقة السلطات السويسرية بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو 2020، كونها من أوائل الدول التي جاء سائحوها الي مصر منذ استئناف الحركة مما يؤكد على ثقة دولة سويسرا في المقصد السياحي المصري وأنه مقصد آمن ومتميز طوال العام.

وأفاد السفير السويسري خلال الاجتماع بأن مصر لم تعد مدرجة على القائمة التي يحتاج السائحين القادمين منها الخضوع لفترة الحجر الصحي بسويسرا، مشيرًا الى استئناف الخطوط الجوية السويسرية لرحلاتها الي مصر منذ الأول يوليو الجاري.

وأشاد السفير بالفعاليات السياحية والآثرية التي نظمتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وخاصة موكب المومياوات الملكيه، مما مكن العالم من التعرف علي جمال المقصد السياحي المصري وعظمة حضارتها العريقة.

وتطرق الحديث إلى بحث تعزيز فرص التعاون في مجال الضيافة والفندقة و بناء القدرات والكوادر المدربة للعاملين بهذا القطاع والاستمرار في مكافحة الاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية، حيث أن البلدين كان قد وقعا اتفاقية تعاون عام 2010 في هذا الاطار.

جدير بالذكر أن عدد السائحين الذين زاروا مصر من سويسرا عام 2019 بلغ حوالي 120 ألف سائح، وفي عام 2020 حوالي 35 ألف سائح ومنذ يناير 2021 وحتي مايو من نفس العام بلغ عدد السائحين الوافدين من سويسرا 25 ألف سائح، كما أن هناك 6 بعثات آثرية تعمل في مصر.