شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البترول يدخل موسوعة جينيس فى إنشاء وتصنيع مستودعات تخزين الزيت الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح قطاع البترول المصرى، ممثلًا فى شركة بتروجت، فى الحصول على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية فى مجال تصنيع وإنشاء مستودعات تخزين الزيت الخام من خلال إتباع أسلوب جديد وغير مسبوق فى تنفيذ وإنشاء المستودع بنظام السقف العائم المزدوج والمتحرك Double Deck Floating من خلال إستخدام أكثر من 240 رافع هيدروليكى متصلين بنظام تحكم واحد، وهو الأسلوب الذى يعتبر الأول والأكبر من نوعه فيما يخص أعمال إنشاء مستودعات التخزين على مستوى العالم حيث تبلغ سعة المستودع 175 ألف متر مكعب وبما يعادل أكثر من مليون برميل زيت خام، ويبلغ قطر المستودع 115 متر ووزن أكثر من 3000 طن.

ويتكون المشروع، الذى ينفذه قطاع البترول المصرى ضمن المشروع القومى لإنشاء مستودعات تخزين الزيت الخام من عدد 29 مستودعا تم إنشاؤهم بنفس الأسلوب.

جدير بالذكر أن إجراءات تسجيل المستودع فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية جاءت من خلال موافقة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على بدء التسجيل خلال الفترة الماضية وحتى الانتهاء من أعمال الإنشاء والتشغيل وذلك فى ضوء حرص قطاع البترول على استخدام أحدث التكنولوجيات العالمية وبما يتماشى مع ما يتمتع به القطاع من سمعة جيدة بوصفه أحد أهم القطاعات الاقتصادية للدولة.