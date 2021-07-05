شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يلتقى نظيره القبرصي خلال زيارته الرسمية لمصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالوزير خارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصى والوفد المرافق له، على هامش زيارته الرسمية لمصر لحضور فعاليات افتتاح قاعدة " 3 يوليو " البحرية .

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلاً من مصر وقبرص .

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، على إعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والقبرصية، فى مختلف المجالات العسكرية ، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

من جانبه أشاد وزير الدفاع القبرصى بالمستوى الراقى الذى ظهرت عليه القوات المسلحة المصرية خلال المناورة ( قادر 2021 ) , كما أكد على حرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى كافة المجالات.

حضر اللقاء عدداً من كبار قادة القوات المسلحة.