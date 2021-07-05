شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تُعلن إعادة تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة وكانو النيجيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين، عن إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة بين "القاهرة" ومدينة "كانو" بنيجيريا بمعدل رحلتين أسبوعياً أيام الأحد والخميس اعتبارا من 1 أغسطس 2021، يأتي ذلك في إطار الخطة التي وضعتها الشركة عضو تحالف ستار لإعادة تشغيل العديد من شبكة خطوطها الجوية.

وتخطط مصر للطيران لتشغيل رحلاتها بين القاهرة وكانو بطائرتها البوينج B737-800 وستمثل هذه النقطة إضافة لشبكة خطوط مصر للطيران بالربط مع رحلاتها إلى دبي وجدة واسطنبول وتورونتو وعمان والرياض وأبوظبي وغيرها من العديد من النقاط.

واهتمامًا من الشركة الوطنية في تعزيز حركة السياحة الوافدة، أعلنت الشركة عن زيادة تردداتها بين بودابست والغردقة لتكون بمعدل رحلتين أسبوعيتين اعتبارًا من 11 يوليو الحالي يومي الأحد والخميس، وتسير الشركة رحلاتها بأحدث طرازات الشركة الطائرة الآيرباص A220-300 المزودة بخدمات الإنترنت.