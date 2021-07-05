شكرا لقرائتكم خبر عن آليات "التعليم" للتصدى للغش بامتحانات الثانوية العامة 2021 × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، من الخطوات الاستباقية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2021، الخليج 365" يقدم في التقرير التالى أدوات الوزارة للتصدى لمحاولات الغش الإلكترونى.

ـ عدم إتاحة أسئلة الامتحانات على أجهزة التابلت.

ـ غلق التطبيقات الموجودة على جهاز التابلت عدا أيقونتى " تسجيل الحضور للطلاب والاستعانة بالكتاب المدرسى.

ـ غلق التابلت بحيث لا يستطيع الطالب الإرسال أو الاستقبال.

ـ مراقبة الأجهزة لمنع تهكيرها من قبل الطلاب مع تحذير الطلاب من محاولات العبث بالتابلت.

ـ منع دخول الطالب بتليفون محمول أو تابلت من خارج المنظومة.

ـ تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية قبل دخول اللجان.

ـ مراقبة الفصول والطلاب داخل اللجنة بكاميرات المراقبة لمنع الغش.

ـ تضمين ورقة الأسئلة والبابل شيت رقم كودى للكشف على أى محاولات غش.

ـ الوزارة تقوم حاليا بسلسلة من الإجراءات التقنية التأمينية للجان الامتحانات.

ـ تطبيق قانون مكافحة الغش والحرمان من الامتحان لمن يحاول الغش أو يساعد عليه أو ينشر أجوبة أو أسئلة.