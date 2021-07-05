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آليات "التعليم" للتصدى للغش بامتحانات الثانوية العامة 2021 × 10 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، من الخطوات الاستباقية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2021، الخليج 365" يقدم في التقرير التالى أدوات الوزارة للتصدى لمحاولات الغش الإلكترونى.

ـ عدم إتاحة أسئلة الامتحانات على أجهزة التابلت.
ـ غلق التطبيقات الموجودة على جهاز التابلت عدا أيقونتى " تسجيل الحضور للطلاب والاستعانة بالكتاب المدرسى.
ـ غلق التابلت بحيث لا يستطيع الطالب الإرسال أو الاستقبال.
ـ مراقبة الأجهزة لمنع تهكيرها من قبل الطلاب مع تحذير الطلاب من محاولات العبث بالتابلت.
ـ منع دخول الطالب بتليفون محمول أو تابلت من خارج المنظومة.
ـ تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية قبل دخول اللجان.
ـ مراقبة الفصول والطلاب داخل اللجنة بكاميرات المراقبة لمنع الغش.
ـ تضمين ورقة الأسئلة والبابل شيت رقم كودى للكشف على أى  محاولات غش.
ـ الوزارة تقوم حاليا بسلسلة من الإجراءات التقنية التأمينية للجان الامتحانات.
ـ تطبيق قانون مكافحة الغش والحرمان من الامتحان لمن يحاول الغش أو يساعد عليه أو ينشر أجوبة أو أسئلة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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