شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من دار الافتاء عن هلال شهر ذى الحجة ووقفة عرفات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت دار الافتاء المصرية بيانا، يتعلق برؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجرية، أكدت خلاله الدار أنها تترقب-كعادتها كل عام- إعلانَ السعودية بيانها؛ لتحديد يومَي عرفة والنحر.

وتابعت: وفور إعلان الجانب السعودي رؤيةَ هلال شهر ذي الحجة، ستعلن دار الإفتاء المصرية من جانبها بيانَ رؤية شهر ذي الحجة، اعتمادًا على ما وصلت إليه السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية؛ بلد المنسك.

وأكدت "الإفتاء" أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم.

ومن المنتظر أن تدعو المحكمة العليا فى السعودية إلى تحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الجمعة، وحث من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.

وفي العادة يصدر بيان للمحكمة العليا : "ترغب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض".