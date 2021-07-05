شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن ميت عقبة وشارعى السودان وأحمد عرابى بالمهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطعت المياه عن مناطق ميت عقبة وشارعى السودان وأحمد عرابي لحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 200 مم وجاري العمل على الإصلاح.



وتجرى أجهزة محافظة الجيزة الآن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أعمال الإصلاحات للخط لسرعة إعادة الخدمة للمناطق التى شهدت انقطاع المياه.

كانت محافظة الجيزة قد رصدت حدوث هبوط أرضى بشارع النهضة بحي جنوب الجيزة، وفى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الفوري وإصلاح الهبوط، وتوجه حي جنوب الجيزة بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى، للمنطقة محل الهبوط حيث تبين وجود بئر صرف صحى ووجود خلل بغطائه، وتم التعامل الفورى مع المشكله وإصلاح الهبوط، كما تم إصلاح محبس مياه أمام نادى الشرطة بشارع النيل بمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب.

كما قام حي العمرانية بأعمال إصلاح ماسورة مياه 200 ناصية شارع الهادى مع شارع ترعة الزمر، وشفط المياه اثر كسر الماسورة من شارع المعاون وشارع المخزن وبعض الشوارع الجانبية وذلك تحت إشراف وتواجد السيد محمد نور الدين رئيس حي العمرانية .

