شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد طلاب الثانوية العامة خلال الفترة الحالية لامتحانات نهاية العام التي من المفترض أن تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، ويشعر الكثير منهم بالحيرة والقلق بسبب اختلاف نظام الامتحانات هذا العام عن الأعوام الماضية، ونحرص كل عام على تقديم العديد من المراجعات للطلاب، ويقدم موقع ”الخليج 365” أقوى المراجعات لكل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وذلك حرصًا من الجريدة على الدور الاجتماعي تجاه الطلاب، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، وإليكم مراجعة في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.