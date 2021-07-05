أخبار مصر.. رئيس الوزراء: مصر أنتجت مليون جرعة من لقاح كورونا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية أبرزها الأتى:

رئيس الوزراء: مصر أنتجت مليون جرعة من لقاح كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر اتجهت للتصنيع المحلى للقاحات حتى لا نكون تحت رحمة الانتاج العالمى، مضيفا أنه تم إنتاج مليون جرعة من اللقاح.

وأضاف فى مؤتمر صحفى عقب جولته بمصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا لمتابعة إنتاج اللقاح المصرى،: هناك كميات من المواد الخام تمكنا من انتاج 600 ألف جرعة فى اليوم.

الوزراء: مصر أنتجت مليون جرعة من لقاح كورونارئيس الوزراء: مصر أنتجت مليون جرعة من لقاح كوروناالمالية: تلقى طلبات إحلال «الميكروباص» إلكترونيا أول الأسبوع المقبل

أكد أمجد منير، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، أنه سيتم اعتبارًا من أول الأسبوع المقبل، السماح بتلقى طلبات الراغبين فى إحلال سياراتهم «الميكروباص» المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر

مدبولى: تكليفات واضحة من الرئيس بإتمام مشروعات إحياء المناطق الأثرية والتاريخية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مشروع المتحف المصري الكبير؛ لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات الأعمال لتطوير المنطقة المحيطة، ورافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،وأكد رئيس الوزراء، في مستهل جولته التفقدية، أن المتحف المصري الكبير يعد أحد المشروعات الضخمة التي تشيدها الدولة خلال هذه الفترة، ليكون شاهداً على براعة وحضارة الإنسان المصري القديم؛ فهو بمثابة أيقونة التاريخ للدولة المصرية، مضيفا : لدينا تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإتمام هذا المشروع وغيره من مشروعات إحياء المناطق الأثرية والتاريخية، بما يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر قطارات عيد الأضحى المقرر سفرها 19يوليو

تقوم هيئة السكة الحديد اليوم الاثنين بطرح للحجز أمام الجمهور مقاعد قطارات عيد الأضحى المجدولة بجداول التشغيل الطبيعية التى ستتحرك يوم 19 يوليو الجارى الموافق 9 ذى الحجة.

"أجمل عداءة" فى العالم تعلن مشاركتها فى أولمبياد طوكيو.. اعرف القصة

أعلنت العداءة الألمانية، أليسا شميدت، والمعروفة إعلاميا بـ"أجمل عداءة فى العالم"، مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية في اليابان.

الأرصاد: طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء حتى السبت وارتفاع الرطوبةكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 5 يوليو 2021 إلى السبت 10 يوليو 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.كيت ميدلتون تدخل الحجر الصحى بعد مخالطتها مصاب بفيروس كورونادخلت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، الحجر الصحى بعد مخالطتها شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حسبما تم الكشف عن الأمر اليوم الاثنين، فيما لم يكشف قصر كنسينجتون عن مكان وزمان المخالطة بالضبط، واكتفى بالقول إنه "كان الأسبوع الماضى"، مما يشير إلى أنه كان من الممكن أن يكون عندما زارت الدوقة، ويمبلدون، يوم الجمعة.النقل: 1520 حالة تعد على حرم السكة الحديد بـ 4 محافظات فقط

أكدت وزارة النقل أنها ستشرع فى تنفيذ حملة إزالة موسعة للتعديات الواقعة حول شريط السكة الحديد في كافة محافظات الجمهور، وذلك في إطار تأمين مسير القطارات، وتجنب وقوع حوادث بسبب التعديات الموجودة على حرم شريط السكة الحديد، وحفاظاً على أرواح المواطنين.

صفقة تبادلية.. الأهلي يضم ثنائي سموحة مقابل ناصر ماهر فى الصيف

كشفت مصادر لليوم السابع أن إدارة سموحة طلبت من نظيرتها فى الأهلى، بشكل رسمي، ضم ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، فى ظل عدم مشاركته بشكل مستمر مع الأهلي.

ورد مصدر مطلع داخل النادى الأهلى أن هناك موافقة مبدئية على بيع ناصر ماهر لسموحة، وسيتم طلب التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، بالإضافة للتعاقد مع عمر عزب لاعب السلة الذى ترغب الإدارة الحمراء فى ضمه لتدعيم فريق السلة فى الموسم الجديد.

السلطات القبرصية تعتقل مزارعا للاشتباه فى مسئوليته عن حرائق الغابات

اعتقلت السلطات القبرصية، مزارعا يبلغ من العمر 67 عاما، للاشتباه في مسئوليته عن بدء حرائق الغابات التى أودت بحياة أربعة مصريين.

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تداولات الأسبوع.. وعيار 21 يسجل 782جنيها للجرام

فتح الذهب التداولات هذا الأسبوع اليوم الاثنين 5 يونيو 2021 على ارتفاع طفيف بالبورصة العالمية مسجلا مستويات 1793 دولار بسبب ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا أثرت على معنويات المستثمرين الأمر الذي دفع سعر الأونصة للصعود.

أسعار الذهب اليوم في مصر سجلت ارتفاعاً بقيمة جنيهين وقت صياغة هذه السطور، حيث ارتفع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي مستويات 782 جنيها للجرام.

إحباط هجمات إرهابية لعناصر من تنظيم داعش فى مدينتى موسكو وأستراخان

أحبط جهاز الأمن الفيدرالى الروسى سلسلة من الهجمات الإرهابية فى مدينتى موسكو وأستراخان وجمهورية قباردينو بلقاريا، أعدها عناصر من تنظيم داعش الإرهابى المحظور فى روسيا.