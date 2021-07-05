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رئيس الحكومة الليبية: تعاقدنا مع شركات مصرية لتنفيذ 4 محطات كهرباء جديدة

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن موجة الحر فاقمت مشكلة الكهرباء في ليبيا، مشيرا إلى أن انتظام خدمة الكهرباء كانت منتظمة دون انقطاع لمدة شهر كامل، موضحا أن المبالغ المخصصة لقطاع الكهرباء ذهب جزء منه من أجل توريد قطع الغيار والتي تستلزم وقت.

وكشف رئيس حكومة الوحدة الليبية في جلسة مجلس النواب الليبى، الاثنين، عن التعاقد مع شركات مصرية، لديها تزكية من شركات عالمية من أجل تنفيذ أربع محطات كهرباء جديدة، منها محطتان في درنة وسرت، بالإضافة إلى استكمال ثلاث محطات يجرى إنشاؤها حاليا.

وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن الحكومة تدرس نقل مقري المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخطوط الجوية الليبية إلى مدينة بنغازي، لافتا إلى إصدار قرار بنقل سوق الأوراق المالية إلى بنغازي.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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