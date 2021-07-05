شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية.. الإجابة فى البابل شيت ولن يلتفت لكتابة الحل بكراسة الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام من انطلاق امتحانات الثانوية العامة، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإجابة في كراسة الأسئلة يضيع على الطالب درجة الامتحان والسؤال بأكمله، لأنه لن يعتد بالإجابة المدونة في كراسة الأسئلة، مؤكدة أن الإجابة التي سيحصل الطالب فيها على الدرجة هي المسجلة بورقة البابل شيت.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب لن يجيب بكراسة الأسئلة وأجهزة التابلت، ومن ثم يكون أمامه طريقة واحدة هي " البابل شيت فقط.



وتابعت الوزارة: أنه قد يجيب الطالب بكراسة الأسئلة بشكل استرشادى في حالة ما إذا كان غير متأكد من الاختيار الصحيح، ولكن لا بد من نقل الإجابة في ورقة البابل شيت، لأنه لن يلتفت إلى الحل بكراسة الأسئلة حتى لو كان صحيحا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن الامتحان النهائى للثانوية العامة موحّد بين كل طلاب الشعب العلمية والادبية وستكون إجابة الأسئلة على (البابل شيت) فقط، وسيتم تسجيل حضور الطلاب في الامتحان على التابلت كما سيتم إتاحة نسخة من الكتب المدرسية بصورة إلكترونية على التابلت للطلاب، مشددة أنه لا تغيير في جدول الامتحانات أو عدد الأسئلة أو وقت الامتحان المعلن.



وشددت التربية والتعليم والتعليم الفني على أن إدخال أي محمول أو الغش الإلكتروني سوف يعاقب عليها الطالب بقانون الغش الجديد، وأنه مسموح فقط باصطحاب كتاب الوزارة داخل الامتحان، كما أنه ممنوع اصطحاب أي ملازم مطبوعة، مشيرة إلى أن الأسئلة يضعها عشرات من الأستاذة المتميزين بالمركز القومى للامتحانات، وأن كل سؤال يتم مراجعته من حيث الوقت ومستوى الصعوبة ومخرج التعلم الذي يتم قياسه ويتم مراجعته من ناحية الترجمة ومن ناحية جودة السؤال نفسه.