شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تبث فيلما تسجيليا عن تصنيع لقاحات كورونا محليا لأول مرة بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فيلم تسجيلي لوزارة الصحة والسكان عن رحلة تصنيع لقاح كورونا محليا بالتعاون مع الصين عن مراحل تصنيع اللقاح في مصنع 60 بفاكسيرا، حيث عرض الفيلم كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى في بداية الفيديو عن جائحة كورونا والتحديات التى فرضتها وخطط الدولة لمواجهتها .



وتضمن الفيديو عرضا للخبراء الصينين أثناء تواجدهم في مصنع لقاحات فاكسيرا لتصنيع لقاح كورونا للاطلاع علي طريقة التصنيع ومراحل الانتاج التى تتم لاول مرة بأفريقيا.

وجاء بالفيديو شرح تفضيلى لآليات تجهيز المصنع الخاص بتصنيع اللقاح وكذلك تجهيز مراكز ومجمعات إعطاء اللقاحات في الجمهورية للمواطنين، كما شمل الفيديو عرضا للإمكانات الضخمة للتصنيع ليواكب سبل التصنيع العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.