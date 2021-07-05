شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة فى مادة الرياضة لغات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الرياضة أحد أهم المواد التي يدرسها طلاب الثانوية العامة، بالشعبة العلمية، ويدرس الكثير من الطلاب في مدارس لغات، وبالتالي تكون أغلب المواد باللغة الإنجليزية فقط، لذا نقدم لهم كل مراجعات المواد الدراسية باللغتين العربية والإنجليزية، للتقليل من حالة التوتر والقلق التي تصيب بعضهم بسبب تغيير نظام الامتحانات هذا العام، ويقدم موقع ”الخليج 365” أقوى المراجعات لكافة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وذلك حرصًا من الجريدة على الدور الاجتماعي تجاه الطلاب، وإليكم مراجعات بالفيديو لكافة مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كافة المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، وإليكم مراجعة في مادة رياضة لغات.