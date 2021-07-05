شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد تشغيل خطوط المترو خلال أيام عيد الأضحى × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” في 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن مواعيد تشغيل المترو خلال أيام عيد الأضحى وجداول تشغيل الخطوط الثلاثة خلال التقرير التالى:

1ـ شركة المترو انتهت من إعداد جداول تشيل عيد الأضحى.

2ـ جداول التشغيل تشمل بداية التشغيل اليومية من الساعة 5.30 صباحا حتى الواحدة من صباح اليوم التالى.

3ـ جداول التشغيل لا تشمل أى تعديلات في مواعيد بداية ونهاية تشغيل الخطوط الثلاثة طوال أيام العيد.

4ـ استعدادات العيد تشمل تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام حركة المترو فى العيد.

5ـ موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

6ـ قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً .

7ـ قيام آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساء.