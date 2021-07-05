أشاد بمستوى القوات المسلحة في مناورة قادر.. وزير الدفاع يلتقي نظيره القبرصي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي،

خارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصي والوفد المرافق له، على هامش زيارته الرسمية لمصر لحضور فاعليات افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية.

وبحسب بيان صحفي، تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلاً من مصر وقبرص.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والقبرصية في مختلف المجالات العسكرية، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

من جانبه أشاد وزير الدفاع القبرصي بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه القوات المسلحة المصرية

خلال المناورة (قادر 2021)، كما أكد على حرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات.

حضر اللقاء عدداً من كبار قادة القوات المسلحة.​