وزير التعليم العالي: معهد تيودور بلهارس يساند الدولة في الحد من انتشار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به معهد تيودوربلهارس للأبحاث خاصة خلال الفترة الحالية في مساندة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة وفاء قنديل رئيسة المعهد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وشدد وزير التعليم العالي، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تجاه مرضى الجهاز الهضمي، والكبد، والكلي، الذي يقوم المعهد بعلاجهم.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة وفاء قنديل رئيسة المعهد ما تم من تطوير وتحديث للبنية التحتية بالمعهد خلال الفترة الماضية، ومنها خط مياه الحريق والطفايات وتركيب حنفيات حريق بتكلفة ١٩ مليون جنيه، وتجديد محطة الصرف الصحي بتكلفة ١٤ مليون جنيه، بالإضافة إلى عزل جميع أسطح مباني المعهد حفاظًا على المباني بتكلفة تقدر بنحو ١٠ ملايين جنيه.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي وتعيين عدد من الباحثين بوظيفة أستاذ باحث بالمعهد، حيث توجد درجات شاغرة للتعيين عليها، مستعرضا الإجراءات التي تم اتخاذها، والخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث.

كما وافق المجلس على زيادة مساهمة المعهد في دعم رسائل الماجستير والدكتوراه لأعضائه من شباب الباحثين.

ووافق المجلس على التبرعات التالية ️مبلغ 2 مليون جنيه لشراء منظار أمعاء دقيقة ثنائي البالون لمعمل الجهاز الهضمي والكبد بالمعهد، مليون جنيه لشراء جهاز كي وقاطع للبروستاتا وأورام المثاني لمعمل المسالك البولية، ٥٠٠ ألف جنيه لجهاز تعقيم الهواء لمعمل الكيمياء الحيوية والكيمياء العلاجية، و ٥٢٥ الف جنيه جهاز كي جراحي لمعمل الجهاز الهضمي والكبد.

كما وافق المجلس على إضافة تخصص دقيق لمعمل بحوث البيئة نظرًا لأن الخطة البحثية لمعمل بحوث البيئة تشمل العديد من التطبيقات البيولوجية، وأن المجال العام للمعمل يتمثل في لجنة العلوم البيولوجية والتخصص الدقيق للرخويات الطبية فقط.

يذكر أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث هو معهد طبي بحثي تدريبي خدمي، تم افتتاحه رسميًا في عام 1978؛ بهدف الدفع بالبحث العلمي والتطوير؛ لمكافحة وتشخيص وعلاج أفضل لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والجهاز البولى الناجمة عن الإصابة بالأمراض المتوطنة خاصة البلهارسيا، وأمراض الكبد الفيروسية، ومضاعفاتها من تليف الكبد ودوالي المرئ وأورام الكبد والمثانة والفشل الكلوي.

ويضم المعهد حاليًا أكثر من 20 قسمًا بحثيًا، بالإضافة إلى وحدات بحثية متخصصة؛ لخدمة البحوث والخدمة العلاجية، كما يضم المعهد عدد 407 من أعضاء هيئة البحوث.